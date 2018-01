RollerCoaster Tycoon arriverà su Switch indipendentemente dall'esito della raccolta fondi

ha voluto tranquillizzaree la community riguardo RollerCoaster Tycoon per Switch: il gioco è attualmente in fase di raccolta fondi, il progetto arriverà in ogni caso sulla console, a prescindere dal risultato della campagna.

Ad oggi, Atari ha raccolto 34.000 dollari, l'obiettivo minimo era pari a 10.000$ mentre il vero goal è fissato a 1.07 milioni di dollari. Gli sviluppatori hanno dichiarato che il gioco arriverà su Switch a prescindere dalla somma raccolta, poichè avendo superato l'obiettivo minimo StartEngine permetterà di dare il via al progetto e Atari finanzierà la somma mancante.

Al momento mancano 83 giorni alla fine della raccolta fondi, RollerCoaster Tycoon è atteso per il 2018 su Nintendo Switch.