RollerCoaster Tycoon e ATARI Flashback Classics per Switch saranno mostrati alla GDC

ha annunciato che porterà due prodotti per Nintendo Switch alla Game Developers Conference di San Francisco, in programma la prossima settimana. In particolar modo la compagnia mostreràe la raccolta

RollerCoaster Tycoon è la versione Switch dell'omonimo manageriale che ci permetterà di creare e gestire un Luna Park mentre ATARI Flashback Classics è una raccolta (divisa in due volumi) che include decine di classici della casa, tra cui:

ATARI Flashback Classics Volume 1

Tic Tac Toe

Air Sea Battle

Backgammon

Basketball

Black Widow

Bowling

Canyon Bomber

Centipede

Centipede Arcade

Circus Atari

Combat

Combat 2

Home Run

Human Cannonball

Liberator

Lunar Lander

Milipede

Milipede Arcade

Miniture Gold

Pong

Quadrun

Radar Lock

RealSports Boxing

RealSports Football

RealSports Soccer

RealSports Volleyball

Space Duel

Sprint Master

Star Raiders

Steeplechase

Stunt Cycle

Super Baseball

Super Football

Swordquest Earthworld

Swordquest Fireworld

Swordquest Waterworld

Tempest

Tempest Arcade

Video Olympics

Warlords

Warlords Arcade

Yars Revenge

ATARI Flashback Classics Volume 2

Adventure

Asteroids

Asteroids Arcade

Asteroids Deluxe

Atari Video Cube

Basic Math

Brain Games

Breakout

Casino

Championship Soccer

Checkers

Atari Video Cube

Chess

Codebreaker

Crystal Castle

Demons To Diamonds

Double Dunk

Flag Capture

Game Of Concentration

Gravitar

Gravitar Arcade

Hangman

Haunted House

Major Havoc

Maze Craze

Missile Command

Missile Command Arcade

Night Driver

RealSports Baseball

RealSports Basketball

RealSports Tennis

Red Baron

Return To Haunted House

Secret Quest

Sentinel

Sky Diver

Space War

Stellar Track

Street Racer

Sub Commander

Super Breakout

Super Breakout Arcade

Le date di lancio dei due prodotti non sono state rese note ma probabilmente le scopriremo proprio durante la GDC di San Francisco. Ricordiamo che in questa occasione ATARI svelerà anche i dettagli sul lancio di Ataribox, la nuova console dell'azienda in arrivo nel corso del 2018.