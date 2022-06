Rollerdrome come Stray: gratis su PlayStation Plus Extra e Premium ad agosto?

Rollerdrome, il nuovo gioco di Roll7, è stato annunciato durante lo State of Play del 2 giugno con data di uscita fissata per il 16 agosto su PC e console della famiglia PlayStation. Tenete bene in mente questa data, vi tornerà utile tra poco...

Il gioco viene descritto dai suoi autori come "uno sparatutto d'azione in terza persona per giocatore singolo che fonde perfettamente combattimenti intensi con movimenti fluidi per creare un'esperienza avvincente senza precedenti."

Secondo alcune speculazioni, Rollerdrome potrebbe far parte della lineup PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2022, in maniera simile a quanto accadrà con Stray, gratis su PlayStation Plus a luglio. Stray esce il terzo martedì di luglio mentre Rollerdrome sarà disponibile dal terzo martedì di agosto e come sappiamo Sony ha promesso due aggiornamenti mensili per il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, con una prima ondata di giochi a inizio mese e una seconda a metà mese, similmente a quanto accade su Xbox Game Pass.

Solo un caso? Forse sì o forse no, alcuni hanno però notato che Rollerdrome e Stray non sono attualmente disponibili per il preordine su PlayStation Store, andando così ad alimentare le voci che vorrebbero effettivamente anche Rollerdrome arrivare gratis su PlayStation Plus ad agosto.