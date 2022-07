Rollerdrome gratis con PS Plus? No, però c'è uno sconto speciale per gli abbonati

Sulla scia dell'annuncio dei giochi gratis con PlayStation Plus ad agosto 2022, Sony ha presentato al pubblico una serie di benefici ulteriori per gli abbonati al servizio.

Tra questi ultimi, hanno trovato spazio la distribuzione di un DLC gratis per MultiVersus e la conferma del futuro arrivo di ben otto giochi della serie di Yakuza nel catalogo PlayStation Plus. A quanto pare, però, non è ancora finita, con Sony che conferma un'ulteriore iniziativa dedicata agli iscritti al programma di abbonamento.

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, si conferma che l'utenza PS Plus non avrà la possibilità di scaricare Rollerdrome in maniera gratuita, come accaduto con Stray. Nonostante ciò, gli abbonati potranno comunque usufruire di un'offerta esclusiva, che consentirà di acquistare il titolo ad un prezzo scontato. Nello specifico, gli abbonati potranno accedere a Rollerdrome su PlayStation 4 e PlayStation 5 al costo di 19,79 dollari. In attesa di ulteriori dettagli sull'attivazione dell'offerta in Europa, segnaliamo che l'iniziativa sarà valida solamente per un periodo di tempo limitato, dal Day One del gioco, previsto per il 16 agosto, sino al successivo 29 agosto 2022.



Di seguito, trovate il link alla pagina del gioco presente sul PlayStation Store italiano:

Per maggiori dettagli sul gioco, vi rimandiamo invece al provato di Rollerdrome, a cura del nostro Giovanni Panzano.