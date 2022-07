Rollerdrome: Max Payne incontra OlliOlli in questo lungo video gameplay

Sul canale YouTube ufficiale di PlayStation è stato pubblicato un nuovo video gameplay di Rollerdrome che permette di apprezzare le acrobatiche uccisioni della protagonista.

Grazie al nuovo filmato possiamo finalmente vedere il gioco in azione senza tagli e comprenderne meglio alcune meccaniche come il sistema di aggancio automatico del bersaglio, la ricarica delle munizioni attraverso l'esecuzione di acrobazie e il moltiplicatore del punteggio, fondamentale per completare le sfide e scalare le classifiche. Il video gameplay permette anche di osservare nel dettaglio il sistema che permette alla protagonista di tenere traccia dei proiettili in arrivo e quello che le consente di entrare in una sorta di bullet time per far fuori tutti i bersagli mentre il tempo scorre lentamente.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 16 agosto 2022 in esclusiva su PC e PlayStation (PS4 e PS5), e su Steam (e per gli abbonati a PS Plus) verrà venduto ad un prezzo budget di 19,79 euro per le prime due settimane per poi passare a 29,99 euro. Sappiate inoltre che la demo di Rollerdrome sarà inclusa nell'abbonamento a PlayStation Plus Premium di agosto 2022, sebbene Sony non abbia ancora diffuso i dettagli in merito alla sua durata.

Avete già letto il nostro provato di Rollerdrome? Sulle nostre pagine trovate anche il trailer dedicato al supporto al DualSense di Rollerdrome.