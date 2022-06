Rollerdrome: lo skating futuristico di Roll7 arriva su PS5 e PS4 in estate

Il PlayStation State of Play del 2 giugno è stato anche il teatro per l'annuncio di Rollerdrome, un particolare gioco di skating futuristico con elementi sparatutto sviluppato da Roll7, gli stessi autori di OlliOlli World.

La nuova produzione indie farà il suo esordio sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 il prossimo 16 agosto 2022, promettendo un gameplay adrenalinico ed uno stile grafico evocativo. Come descritto da Jimmy Tyssen Smith, membro di Roll7, sul PlayStation Blog, Rollerdrome "combina lo skating più acrobatico con devastanti uccisioni in slow-motion, scegliendo con attenzione le tue armi per assestare il colpo di grazia e raggiungere la fine del round senza morir, e forse, con la giusta dose di abilità e impegno, arriverai alla fine del campionato".

Nel gioco prodotto da Private Division la spettacolarità sarà la parola chiave: sarà infatti possibile eseguire una gran varietà di acrobazie tipiche dello skating e con anche la possibilità di correre sui muri, nel frattempo che si combattono gli avversari a colpi di fucile dando vita ad uccisione brutali e coreografiche, lasciando intendere che questo sport futuristico sarà una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

Rollerdrome è stato solo uno dei numerosi annunci dell'evento: il recap del PlayStation State of Play del 2 giugno vi aiuterà a non perdervi nessuna novità mostrata da Sony.