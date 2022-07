Rollerdrome: svelato il prezzo su Steam e per gli abbonati al PlayStation Plus

Durante il PlayStation State of Play dello scorso 2 giugno è stato confermato che Rollerdrome uscirà il 16 agosto 2022: il brutale action basato sullo skateboard farù il suo esordio su PlayStation 5 e PS4, oltre che su PC via Steam.

Proprio in vista dell'uscita ormai sempre più vicina, i ragazzi di Roll7 hanno comunicato ufficialmente quanto costerà il loro gioco sulle varie piattaforme: su Steam il prezzo è fissato a poco meno di 20 euro, per l'esattezza 19.79 euro, la stessa cifra che sborseranno i possessori di un qualunque tipo di abbonamento per il PlayStation Plus (dunque Essential, Premium ed Extra). Sulle console Sony, coloro che non si sono iscritti al Plus potranno invece acquistare il titolo a 29.99 euro.

In aggiunta, una versione di prova sarà disponibile per gli abbonati a PS Plus Premium, disponibile sempre a partire dal prossimo 16 agosto. Si tratterà quindi della giusta occasione per dare una chance a Rollerdrome prima di procedere all'eventuale acquisto della versione completa. Sembrano dunque smentiti i precedenti rumor che ipotizzavano l'arrivo di Rollerdrome gratis con PS Plus Premium ed Extra il giorno di lancio, lasciando invece spazio ad un semplice ma comunque gradito sconto.

Ricordiamo che il titolo pubblicato da Private Division offrirà le classiche acrobazie dello skating e le combina con meccaniche Action, potendo mettere a segno devastanti uccisioni dei nostri avversari facendo ricorso ad un ampio arsenale di armi.