Rollerdrome: il nuovo trailer è tutto dedicato alla colonna sonora

Il debutto di Rollerdrome è sempre più vicino e, per far conoscere maggiori dettagli sul prodotto agli utenti, Sony e Roll7 hanno pubblicato un nuovo trailer legato alla peculiare colonna sonora che fa da sfondo alle frenetiche sparatorie della protagonista, Kara Hassan.

Definito dagli stessi sviluppatori come uno skater-shooter, il nuovo progetto degli autori di OlliOlli World ci porta in un setting retrofuturistico ispirato agli anni '70 e, a tal proposito, anche i brani che compongono la colonna sonora rispettano tale scelta stilistica. Nel trailer appena pubblicato possiamo apprendere tanti nuovi dettagli sulle musiche che ci accompagneranno negli stage dello sparatutto arcade, le quali sono state realizzate dall'artista conosciuto con il nome di Electric Dragon. Il filmato ci permette di scoprire qual è stato il processo creativo dietro la creazione della colonna sonora, dal momento che l'artista è il protagonista assoluto del video.

Prima di lasciarvi al video-documentario, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 16 agosto 2022 in esclusiva su PC (Steam), PlayStation 4 e PlayStation 5. Gli abbonati a PlayStation Plus potranno inoltre acquistarlo in sconto e gli utenti Extra avranno anche a disposizione una demo gratuita. Su Steam, invece, lo sconto sarà attivo per tutti nei giorni immediatamente successivi al lancio.

Avete già letto il nostro provato di Rollerdrome?