Romance of the Three Kingdoms 14: ultimo giorno per scaricare la demo PC

Koei-Tecmo ha pubblicato a fine febbraio la demo di Romance of the Three Kingdoms XIV per PC, la versione di prova è disponibile fino ad oggi, martedì 12 marzo, al termine della giornata odierna non sarà più possibile effettuare il download da Steam.

Romance of the Three Kingdoms XIV è l'ultimo capitolo dell'omonima serie strategica di Koei Tecmo, spin-off in salsa RTS di Dynasty Warriors e Samurai Warriors. Il gioco è disponibile su PC (via Steam) e PlayStation Store, nel momento in cui scriviamo la demo non è disponibile su PS4, non sappiamo se il publisher la pubblicherà in un secondo momento oppure no.

Pur non essendo popolarissima in Occidente, la serie Romance of the Three Kingdoms ha guadagnato un sempre maggior numero di consensi negli ultimi anni, mentre in Giappone mantiene saldo il suo stato di culto sin dalla fine degli anni '80, avendo dato vita ad una serie manga e altro merchandising collegato.

Le precedenti edizioni hanno visto anche la pubblicazione di una versione Lite Free to Play disponibile per tutti, chissà che non possa succedere lo stesso con Romance of the Three Kingdoms XIV nel prossimo futuro, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Koei Tecmo.