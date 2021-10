Romance of the Three Kingdoms: action game in arrivo dagli autori di Nioh

Koei-Tecmo ha deciso di espandere il franchise di Romance of the Three Kingdoms ed esplorare nuove possibilità per la serie solitamente indirizzata agli appassionati di strategici. Le novità sono state annunciate durante il livestream "Kou Shibusawa 40th Anniversary Program: Fall Campaign".

Team Ninja, noti al pubblico per essere gli autori di giochi d'azione molto frenetici e tecnici come Ninja Gaiden e Nioh, è all'opera per creare un action game basato sull'IP di Romance of the Three Kingdoms. Il progetto è realizzato in collaborazione con Kou Shibusawa, storico CEO e sviluppatore di Koei-Tecmo.

Al momento non conosciamo ulteriori informazioni al riguardo, ed è difficile prevedere che tipo di esperienza ci aspetta. Dopo aver raggiunto la popolarità con la serie di Nioh, Team Ninja potrebbe continuare a basarsi sulla sua consolidata formula ludica per reinterpretare in chiave più action la serie di Romance of the Three Kingdoms. Un'operazione del genere, del resto, è già stata avviata con Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, che sembra chiaramente avere diversi punti in comune con la serie di Nioh.

Al momento, non ci resta dunque che attendere futuri aggiornamenti. Approfittiamo dell'occasione per rimandarvi alla nostra Recensione di Romance of the Three Kingdoms 14, che ha segnato il debutto del franchise in Occidente.