Romance of the Three Kingdoms: The Legend of CaoCao disponibile su iOS e Android

(RTK) di, remake del classico gioco di ruolo a turni simulativo di strategie belliche per dispositivi mobili di, è disponibile oggi in tutto il mondo.

I giocatori desiderosi di prendere d’assalto i bastioni nemici possono ora scaricare il gioco su Google Play e App Store. Basato sull’acclamata serie Romance of the Three Kingdoms, le meccaniche complesse e il gameplay avvincente di RTK: The Legend of Caocao invitano i giocatori a unirsi a CaoCao nella sua leggendaria impresa di dominare i rinomati Tre Regni. I giocatori dovranno assemblare una squadra d’elite di commilitoni e rievocare le imprese di personaggi leggendari per sconfiggere nemici formidabili. Le caratteristiche del lancio di RTK includono:

Gameplay di Strategia Complessa - Sviluppa una strategia ingegnosa e metti alla prova tattiche ingannevoli contro una potente IA e gli altri Warlord. Unisci i controlli e le meccaniche semplici per ribaltare l’esito di scontri senza speranza in modo da sconfiggere nemici terrificanti;

- Sviluppa una strategia ingegnosa e metti alla prova tattiche ingannevoli contro una potente IA e gli altri Warlord. Unisci i controlli e le meccaniche semplici per ribaltare l’esito di scontri senza speranza in modo da sconfiggere nemici terrificanti; Combattimento Retro per il Giocatore Moderno - Affronta battaglie cruciali in ciascuno dei Tre Regni nella Modalità Storia. Coopera con gli amici per espandere l’impero o sfida altri Warlord nel difficile sistema di combattimento asincrono PvP;

- Affronta battaglie cruciali in ciascuno dei Tre Regni nella Modalità Storia. Coopera con gli amici per espandere l’impero o sfida altri Warlord nel difficile sistema di combattimento asincrono PvP; Eventi di lancio speciali - Festeggia il rilascio in tutto il mondo di RTK con una serie di eventi e ricevi oggetti preziosi del valore di oltre 800 dollari per dare il via a una campagna di successo.

- Festeggia il rilascio in tutto il mondo di RTK con una serie di eventi e ricevi oggetti preziosi del valore di oltre 800 dollari per dare il via a una campagna di successo. 14 giorni di Ricompense (1,000,000 Rations; 1,000,000 Silver Coins; 5,500 Gongji; 3,000 Gold Coins; 50 Tokens; 50 Scrolls; 120 Artificial Pieces; 1 Treasure Voucher di livello 6 o 7)

(1,000,000 Rations; 1,000,000 Silver Coins; 5,500 Gongji; 3,000 Gold Coins; 50 Tokens; 50 Scrolls; 120 Artificial Pieces; 1 Treasure Voucher di livello 6 o 7) Evento di Completamento della Missione - I Warlord che completeranno la “Missione” 20, 50, 80 o 120 volte otterranno oggetti rari; Evento Promozione del Comandante - Promuovi i comandanti a vari livelli e ricevi importanti ricompense; Evento di Raggiungimento del Rank - Raggiungi il rank Warlord per ottenere regali utili; Celebrazione del primo mese di lancio - Accedi al gioco per collezionare vari premi durante il mese del lancio del gioco.

RTK: The Legend of Caocao è disponibile ora gratuitamente per giocare in tutto il mondo su iPhone e Android.