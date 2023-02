Romancelvania ha una data: castlevania e dating sim si fondono con umorismo

Mentre si susseguono le uscite videoludiche di febbraio 2023, inizia ad affollarsi il calendario di marzo, al quale ora si aggiunge ora anche Romancelvania, un insolito Indie che fonde humor, Castlevania e dating sim.

Sviluppato da The Deep End Games ed edito da 2124 Publishing, il titolo approderà infatti il mese prossimo su PC e console. Con il nuovo trailer che trovate in apertura a questa news, si conferma che Romancelvania sarà disponibile a partire dal 7 marzo 2023, con esordio atteso su PC (via Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nell'avventura, i giocatori vestono i panni di Drac, un Dracula nuovamente in cerca di amore dopo un secolo dall'ultima delusione sentimentale. In versione maschile o femminile, il protagonista si ritrova catapultato in una sorta di reality show a sfondo romantico, condotto da nientemeno che la Morte in persona. Tra azione a scorrimento e appuntamenti improbabili, il giocatore dovrà cercare di plasmare la vita amorosa del suo alter-ego vampiro. Tra dark humor, tonalità sgargianti e originalità, Romancelvania affila i canini e si appresta al debutto sul mercato del videogioco.



Se siete curiosi di saperne di più, segnaliamo che la scheda di Romancelvania è già attiva su Steam e che l'Indie può dunque essere aggiunto alla propria Wishlist.