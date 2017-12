Romancing SaGa 2 disponibile da oggi in Occidente su tutte le piattaforme

: A partire da oggidà il benvenuto a nuovi giocatori su, infatti il celebre GDR è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, PC (via Steam), Xbox One e Windows 10.

Romancing SaGa 2 arriva per la prima volta sulle piattaforme di ultima generazione con delle fantastiche novità rispetto alla versione originale. Potrai salire sul trono dell’impero di Varennes per controllare varie generazioni di sovrani in una valorosa battaglia contro i Sette Eroi. Grazie a un sistema dinamico di scenari liberi, un classico della serie di giochi di ruolo SaGa, potrai controllare vari protagonisti e scoprire una nazione che cresce e cambia in base alle tue scelte.

Per festeggiare l’uscita di questa avventura classica, il gioco sarà scontato del 20% su tutte le piattaforme, incluse le versioni per iOS e Android pubblicate lo scorso anno. Lo sconto del 20% sarà disponibile solo per un periodo limitato a partire dal giorno del lancio fino all'8 gennaio.