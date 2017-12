Romancing SaGa 2 uscirà in Europa su PS4, PS Vita, Xbox One, PC e Switch

ha annunciato oggi che il gioco di ruolo classicouscirà su PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Steam, Xbox One e Windows 10 il 15 dicembre 2017.

Romancing SaGa 2, pubblicato per la prima volta in Giappone nel 1993, ti invita a salire sul trono dell’impero di Varennes per controllare varie generazioni di sovrani in una valorosa battaglia contro i Sette Eroi. Grazie ad un sistema dinamico di scenari liberi, potrai controllare vari protagonisti e rimodellare l’impero a tuo piacimento, quindi ogni giocatore potrà vivere un’esperienza diversa.

A partire da questo dicembre i giocatori potranno divertirsi con Romancing SaGa 2 sulle piattaforme di ultima generazione con un sacco di novità e miglioramenti rispetto alla versione originale, tra cui:

Nuove classi che aggiungono profondità e nuove strategie alle battaglie e al gioco in generale.

che aggiungono profondità e nuove strategie alle battaglie e al gioco in generale. Dungeon inediti che danno accesso a quattro nuove aree in cui potrai scoprire nuove informazioni sul mistero dei Sette Eroi.

che danno accesso a quattro nuove aree in cui potrai scoprire nuove informazioni sul mistero dei Sette Eroi. Una modalità “Nuovo gioco +” che trasferisce gli attributi dei personaggi e gli oggetti acquisiti in una nuova partita, permettendoti di vivere la storia in modo più agevole rispetto alla partita iniziale. Potrai anche ottenere gli oggetti che non hai trovato nella prima partita o salvare dei territori e dei compagni che hai dovuto sacrificare in precedenza.

Per festeggiare l’uscita di questa avventura classica, il gioco sarà scontato del 20% su tutte le piattaforme, incluse le versioni per iOS e Android pubblicate lo scorso anno. Lo sconto del 20% sarà disponibile solo per un periodo limitato a partire dal giorno del lancio fino all’8 gennaio.

Romancing SaGa 2 uscirà il 15 dicembre 2017 in formato digitale su PlayStation 4, PlayStation®Vita, Nintendo Switch, Steam, Xbox One e Windows 10.