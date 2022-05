Romancing Saga Minstrel Song Remastered annunciato per PS5, Switch e PC

Square Enix ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Romancing Saga: Minstrel Song Remastered, la riedizione del JRPG pubblicato originariamente nel 2005, ed ora in arrivo in una versione aggiornata in uscita durante l'inverno 2022.

Nello specifico, la Remastered di Minstrel Song arriverà su PC via Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e su sistemi mobile. Per l'occasione è stato pubblicato anche il trailer d'annuncio della nuova edizione, che non offrirà soltanto una veste grafica aggiornata, ma anche meccaniche di gioco rinnovate e rese più accessibili, oltre ad implementare nuove funzionalità pensate appositamente per questa versione moderna.

Minstrel Song, arrivato su PS2 solo in Giappone e Stati Uniti, è stato a sua volta un remake del primo capitolo di Romancing Saga, pubblicato su Super Nintendo nel 1992 unicamente sul suolo nipponico. La Remastered sarà dunque l'occasione per riscoprire più facilmente un grande classico dei JRPG molto apprezzato da critica e pubblico, sebbene per il momento non sia ancora stata decisa una precisa data d'uscita per Romancing Saga Minstrel Song Remastered.

Si tratta dell'ennesimo caso di remake o remastered delle vecchie glorie di Square Enix, che negli ultimi tempi sta concentrando parecchi sforzi su queste operazioni nostalgia: dopo l'uscita di Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, ricordiamo che anche Live A Live risorgerà su Nintendo Switch con una remastered in uscita il 22 luglio 2022.