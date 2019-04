Romics: arriva l'evento Roma Top Players con i migliori giocatori italiani di FIFA 19

Dal 4 al 7 aprile, in occasione della rassegna della Fiera del Fumetto, dell’animazione e del Games del Romics, la prima di questo 2019 nel consueto appuntamento semestrale, arriva la competizione di FIFA 19 per appassionati, semplici curiosi e professionisti del titolo Electronic Arts.

È Roma Top Players, evento ideato e concretizzato per permettere ai casual gamers di avvicinarsi alla scena competitiva attraverso le sfide con i migliori giocatori italiani e il confronto con le principali realtà esport nazionali. Il torneo si divide infatti in due prime fasi “amatoriali” aperte a tutti i giocatori non professionisti e totalmente gratuito per i visitatori della fiera. Queste prime due manche si disputeranno giovedì 4 e venerdì 5 aprile su PlayStation 4 con modalità “calcio d’inizio”: i rispettivi vincitori di queste prime due fasi torneranno sabato 6 per la fase finale del torneo sfidando i giocatori professionisti. In palio per il primo classificato una PlayStation 4 e un controller mentre per il secondo una PS1 mini.

Tanti i nomi presenti con importanti blasoni di club di calcio a fare da supporto: per gli Hexon ci saranno Luca “Grittydog” Lancia, Enzo “EnzoMarty” Tramontano e Alessio “Braveagle” Iovinella, più i ragazzi dell’Academy con Jesus, Cappa93 e HertogStar; per i QLASH Diego “CrazyFatGamer” Campagnani; Federico “Giardo19” vestirà la maglia dei Samsung Morning Stars; Alessandro “Dappo19” Dapporto per gli Esports Academy; Emiliano Di Gianni e Francesco “Ciisko” Fazi per i Pro2Be; Cristian Fenzi per gli 0775; Lorenzo “Parentz” Parente per i VixTeam; Alessandro “Its_Al3xy” Cosimi per i Succesful Career Esports; infine Andrea “MarisaNatale27” Zola e Serafino “Ares-Creek95” per il Brescia Esports. Per i club di calcio della Serie A sono al momento è stata rivelata la presenza di Salvatore Manzo per l’Empoli ma è una lista probabilmente destinata ad ampliarsi.

L’evento sarà inoltre trasmesso in totale diretta streaming sui canali delle rispettive squadre con il commento di due caster d’eccezione: Simone “Lamella” Sfolcini e Nello “Hollywood285” Nigro. Per i visitatori non solo il torneo: gli organizzatori hanno anche previsto attività di contorno all’evento riguaranti allenamento e spiegazione di tattiche e strategie, oltre a eventi paralleli in stile BeatThePro e la modalità Tree Battle by Successful Career.

A ideare e organizzare l’evento è la realtà degli Hexon Esports, team dedito principalmente a FIFA nato a settembre 2018 ma che già vanta la partecipazione al mondiale esport per club. EnzoMarty, GrittyDog, Pignone993, Braveagle e PadrePio sono i giocatori ufficiali della squadra, seguiti dal coach TheLycan e dal caster del team Hollywood285. Accanto agli Hexon è arrivata la preziosa presenza organizzativa di FutxFan e Successful Career Esports: il primo è un portale di notizie, anteprime e approfondimenti per il videogioco calcistico più amato in Italia; il secondo è una realtà che organizza eventi e tornei, sia dal vivo che online, dedicati a FIFA19.