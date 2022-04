Ron Gilbert: Return to Monkey Island avrà i Suggerimenti, ma non sminuiranno il gameplay

L'enorme interesse manifestato dagli appassionati di avventure grafiche per l'annuncio di Return to Monkey Island sprona Ron Gilbert, il papà della serie, a scambiare quattro chiacchiere con Ars Technica per su due importanti aspetti della sua prossima opera, ossia il livello di difficoltà e l'accessibilità.

Il boss di Terrible Toybox esordisce nel suo discorso ricordando come "c'è un qualcosa che le persone vogliono davvero nelle avventure grafiche di oggi, e questo 'qualcosa' sono i sistemi dei suggerimenti integrati. Perché vedete, ormai non ha più senso un'avventura che ne è sprovvista semplicemente perché tutti possiamo accedere a internet e bastano pochi secondi per trovare delle procedure dettagliate da seguire per superare un enigma che non si riesce a completare".

Gilbert spiega però che i Suggerimenti saranno "a modo suo" affinché l'accesso a questo "sistema interattivo di consigli" non sminuisca l'esperienza di gioco: "Nei precedenti videogiochi della serie ci sono state molte cose che non abbiamo fatto e alle quali non abbiamo pensato al tempo. Nell'ottica deglle odierne avventure grafiche, ciò significa che se rendi i puzzle troppo strani o oscuri la gente dovrà per forza servirsi dei suggerimenti per superare quegli enigmi e noi non lo vogliamo. I nostri consigli interattivi, quindi, solleticheranno la 'fantasia' dei giocatori, non si tratterà di semplici procedure dettagliate da seguire passo passo per completare i puzzle".

Il sistema di suggerimenti di Return to Monkey Island descritto da Gilbert sarà particolarmente utile sia ai neofiti del genere che ai fan "di ritorno" che non giocano un'avventura grafica da diversi anni: "Servirà a chi si avvicina solo adesso a questo genere di avventure, ma anche a chi non le gioca da tanto e nel frattempo ha messo su' famiglia. Possono giocare in 'modalità casual', che poi sarà solo una grande semplificazione degli enigmi. Questo è uno dei sistemi che stiamo elaborando per riavvicinare il pubblico alle avventure punta e clicca".