Ronaldo V-Football vs David Beckham Soccer: miti del calcio su PS1

In attesa che scendano in campo nuovi concorrenti come UFL, GOALS e la nuova proposto della FIFA, bisogna constatare che il segmento dei simulatori calcistici è attualmente dominato da un duopolio composto da EA Sports FC ed eFootball. Un tempo, però, il mercato era molto più variegato, come testimoniano questi due nomi di inizio millennio.

Ronaldo V-Football (2000)

Il 20 maggio del 2000 è arrivato su PlayStation e Game Boy Color Ronaldo V-Football, un gioco di calcio edito da Infogrames e sviluppato da PAM Development. A campeggiare nel titolo e in copertina è il leggendario calciatore brasiliano Ronaldo, che all'epoca era già detentore di un Pallone d'Oro ma non aveva ancora vinto il Mondiale. Un tempo i videogiocatori erano più inclini a chiudere un occhio sulle mancanze in termini di licenza: i contenuti non mancavano di certo, con ben 176 team internazionali e 15 stadi, ma erano pochi i calciatori e le strutture con i nomi reali. Tra le cinque modalità di gioco spiccava la V-Football Cup modellata sulla base della Coppa del Mondo, che aveva come obiettivo principale quello di vincere il titolo con Ronaldo.

Il brano principale era l'iconica "Samba de Janeiro" di Bellini, un remix in salsa dance di "Belo Horizonti" di The Heartists. Ad impreziosire la versione italiana c'era invece la telecronaca di Claudio Moneta e Marco Balzarotti, due nomi ancora oggi ben noti. Il primo è conosciuto per aver prestato la voce al Comandante Shepard in Mass Effect e Goku in Dragon Ball Super, mentre il secondo doppia Batman in cartoni animati e videogiochi.

David Beckham Soccer (2001)

L'anno dopo è arrivato sul mercato un altro gioco dedicato ad un singolo campione, ossia David Beckham Soccer. Il simulatore approdò a partire dal 2001 sotto etichetta Rage Software su molteplici piattaforme, ossia PlayStation, PS2, Xbox, Game Boy Advance e Game Boy Color, ma purtroppo faticò parecchio a replicare in ambito videoludico le incredibili prestazioni del fuoriclasse inglese, che all'epoca militava ancora al Manchester City. Al di là delle mancanze in termini di licenze (EA Sports faceva già allora man bassa), il gioco deludeva anche in termini di gameplay, controlli e intelligenza artificiale. A certificare la pessima riuscita dell'operazione c'è lo spietato Meta Score di 34 che ancora oggi campeggia su Metacritic.

Bisogna tuttavia ammettere sia David Beckham Soccer che il già citato Ronaldo V-Football (che neppure era una capolavoro) vengono ancora oggi ricordati con nostalgia da coloro che si sono divertiti a giocarli all'epoca malgrado i loro difetti.