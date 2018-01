Ronda Rousey sarà presente in EA Sports UFC 3 nonostante abbia firmato con la WWE

E' notizia recente la firma del contratto dicon la World Wrestling Entertainment, la federazione di wrestling più importante del mondo. Con una nota stampa, Electronic Arts ha comunque voluto chiarire la posizione dell'atleta riguardo la presenza nel roster di

Ronda Rousey è comparsa sulla copertina di EA Sports UFC 2 insieme a Conor McGregor e sarà presente anche nel roster di EA Sports UFC 3, nonostante non sia più sotto contratto con la Ultimate Fighting Championship.

Non è chiaro invece se la Rousey apparirà in WWE 2K19, con ogni probabilità i vertici delle due compagnie si incontreranno presto per contrattualizzare i dettagli legati ai diritti di immagine della Rousey. EA Sports UFC 3 sarà disponibile in Europa dal primo febbraio su PlayStation 4 e Xbox One.