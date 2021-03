Ronin Two Souls: l'action GDR ambientato nel Giappone Feudale è in Early Access su Steam

Con il successo di Ghost of Tsushima e la crescente passione dei giocatori per questo genere di esperienze action GDR, gli autori di M11 Studios lanciano su Steam la versione in Early Access di Ronin Two Souls, un'avventura ruolistica ambientata nel Giappone Feudale.

La dimensione immaginaria ricreata dagli sviluppatori turchi ci condurrà sull'isola fittizia di Toshi per farci intraprendere il viaggio di redenzione di Kenji, un samurai caduto in disgrazia e chiamato a riscattarsi compiendo tutta una serie di missioni e attività secondarie.

Nel raccontare la storia dal punto di vista di un ronin, il team di M11 sfrutta questo aspetto per evolvere l'esperienza di gioco e legarla alle scelte compiute in sede di dialogo. Il primo Episodio di Ronin Two Souls mostra già una bozza del sistema ruolistico alla base del progetto: ciascun giocatore può infatti stringere un legame di amicizia con i propri avversari. In questo modo, Kenji può evitare gli scontri e sfruttare a proprio vantaggio queste amicizie per migliorare la reputazione e riguadagnare il suo status perduto di samurai.

L'intera esperienza narrativa di questo titolo verte attorno al concetto espresso dai ragazzi di M11 Studios nel ricordare agli utenti come "a volte la vita diventa crudele e pretende che tu faccia qualcosa. E anche se noi, purtroppo devi farla per forza perché ci sono occasioni in cui non hai la possibilità di scegliere".

In attesa di capire come si evolverà l'insolito concept ruolistico di M11 Studio, vi lasciamo al video di Ronin Two Souls che ne conferma la disponibilità dell'Episodio 1 su Steam come Early Access.