Ronin Two Souls: alla scoperta dell'action GDR ispirato a Ghost of Tsushima

Su Steam è presente in Accesso Anticipato il primo atto di Ronin Two Souls, un gioco di ruolo action ad ambientazione aperta che sembra attingere a Ghost of Tsushima.

Il primo e, forse, più evidente punto di contatto dell'ultima opera di M11 Studios con l'opera action GDR di Sucker Punch è rappresentato dallo scenario: Ronin Two Souls è infatti ambientato a Toshi, un'isola fittizia del Giappone che ricrea in piccolo i diversi biomi del Paese del Sol Levante.

In questo microcosmo ispirato alle atmosfere del Giappone Feudale, il compito degli utenti è quello di intraprendere un viaggio di redenzione insieme a Kenji, un samurai caduto in disgrazia e desideroso di riguadagnare l'onore perduto attraverso una serie di missioni e di attività da svolgersi nel corso di una campagna a episodi.

Il primo atto di Two Souls fa da apripista al particolare sistema ruolistico escogitato da M11 per gestire le relazioni tra il proprio alter-ego e i numerosi personaggi che popolano l'isola di Toshi, inclusi i nemici. Tramite questa meccanica narrativa e di gameplay, Kenji ha l'opportunità di evitare gli scontri stringendo delle amicizie con gli avversari che gli consentiranno di migliorare la reputazione e riguadagnare il suo status perduto di samurai. Il primo episodio getta le basi per questo sistema e, a detta del team di M11, contribuirà a infondere unicità e originalità all'avventura nel prosieguo della storia.

Per ci volesse approfondirne la conoscenza, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale alla scoperta di Ronin Two Souls, con tutte le considerazioni e le analisi di Daniele D'Orefice sull'esperienza di gioco e sul tenore artistico di questa avventura che strizza l'occhio a Ghost of Tsushima.