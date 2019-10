Root Film è il titolo definitivo di Root Letter 2: trailer per il gioco PS4 e Switch

Il primo annuncio di Root Letter 2 risale al 2018. Nell'agosto dello scorso anno il team di Kadokawa Games aveva infatti confermato di star lavorando al progetto, presentato con un titolo ancora provvisorio.

Ora, in occasione del Kadokawa Games Dai Kanshasai 2019, la software house ha condiviso con il pubblico il primo trailer del gioco, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato rivela inoltre quello che sarà il titolo definitivo della produzione: "Root Letter". Ad ora, non è stata annunciata una data di lancio specifica, ma il gioco approderà sul mercato videoludico nipponico nel corso della primavera del 2020, su PlayStation 4 e Nintendo Switch: ad ora, non sono giunte conferme ufficiali per una versione occidentale.



Root Letter sarà ambientato in Giappone, ed in particolare a Matsue, nella Prefettura di Shimane. Qui, tre registi si contendono la possibilità di riprendere la produzione del TV Drama "Shimane Mystery TV Drama Project", le cui riprese erano state misteriosamente interrotte dieci anni prima. Tra questi ultimi, troviamo il promettente Rintaro Yagumo, accompagnato dal proprio staff. Le prime attività condotte dal team presso la location saranno tuttavia ben presto funestate da una serie di omicidi.



In chiusura, segnaliamo che un altro progetto di Kadokawa Games approderà in occidente entro la fine del 2019: Root Letter Last Answer è atteso su PC, PS4 e Nintendo Switch.