Root Letter in promozione a 4.99 euro su Steam fino al 27 novembre

, la popolare visual novel di, è in offerta su Steam durante i. Da oggi e fino al 27 novembre sarà possibile acquistare il gioco al prezzo di 4.99 euro , con uno sconto del 75% sul prezzo di listino (19.99 euro).

Oltre all'edizione Standard, su Steam è disponibile anche la Deluxe Edition al prezzo di 5.61 euro anzichè 24.99 euro, con uno sconto pari al 78%. Questa edizione include il gioco completo e l'artbook digitale (in vendita anche singolarmente a 1.24 euro) con bozzetti, artwork preparatori e immagini.

Root Letter ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico, vendendo oltre 300.000 copie in tutto il mondo. Kadokawa Games e Perfect World sono al lavoro sull'adattamento in live action, in arrivo nel corso del 2018 sul mercato asiatico.