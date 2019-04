Root Letter Last Answer arriverà in Occidente su PC, Switch e PS4 nel 2019

I vertici di PQube esaudiscono il sogno dei tantissimi appassionati occidentali di visual novel giapponesi annunciando la trasposizione per il mercato europeo e nordamericano di Root Letter Last Answer, l'avventura grafica di Kadokawa Games pubblicata a dicembre in madrepatria con il plauso dei fan e della critica.

La versione Last Answer di Root Letter arricchisce la già splendida esperienza ludica e narrativa del titolo originario con delle sequenze in live action e una sceneggiatura di più ampio respiro, studiata sia per i cultori del genere che per chi, attratto dalla qualità di questo progetto, intende avvicinarsi solo adesso a questa tipologia di prodotti videoludici.

Il titolo graviterà attorno alle vicende vissute da un vecchio amico di penna di Aya Fumino, una ragazza che è stata presumibilmente coinvolta in un tragico omicidio 15 anni fa. Rileggendo con attenzione le vecchie lettere inviate da Aya, il nostro compito sarà quello di ricomporre il puzzle degli eventi e utilizzare la corrispondenza tra i due amici per venire a capo dell'enigma, il tutto con la suggestiva cornice delle villette a schiera e dei quartieri della periferia giapponese della prefettura di Shimane.

La versione occidentale di Root Letter Last Answer approderà su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso della seconda metà del 2019: come spesso avviene in questi casi, il successo commerciale di questa versione determinerà il futuro destino della trasposizione occidentale di Root Letter 2, attualmente in sviluppo sempre presso Kadokawa Games.