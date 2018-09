Root Letter Last Answer esce a dicembre in Giappone, nessuna conferma per l'Occidente

Sul nuovo numero di Famitsu è stato annunciato che Root Letter Last Answer sarà disponibile in Giappone dal 20 dicembre su PlayStation 4, PlayStation Vita e Switch, segnando così il debutto della serie su console Nintendo.

Root Letter Last Answer è una riedizione di Root Letter con l'aggiunta di una nuova sceneggiatura e di sequenze filmate in live action, l'obiettivo degli sviluppatori è quello di migliorare il comparto tecnico, aggiungere nuovi contenuti e in generale rendere la Visual Novel più accessibile al pubblico.

Root Letter Last Answer sarà disponibile in preordine in Giappone dal 28 settembre, al momento non ci sono conferme riguardo l'arrivo del gioco in Europa. Root Letter ha riscosso un discreto successo con oltre 400.000 copie vendute, inoltre Kadokawa Games è attualmente al lavoro su Root Letter 2.