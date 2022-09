Rooted in video: alla scoperta del survival post-apocalittico su UE5

Tra i tanti annunci del Future Games Show della Gamescom c'è stato anche quello di Rooted, un intrigante survival game a mondo aperto realizzato in Unreal Engine 5. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova esperienza post-apocaltitica firmata dallo studio Headlight.

Ambientato nell'anno 2100, Rooted ci invita a indossare i panni di uno dei pochi esseri umani scampati a una guerra batteriologica che ha decimato la popolazione e azzerato la civiltà. Gli anni trascorsi dall'apocalisse si rifletteranno nella distruzione a cui assisteremo esplorando delle città ormai cadute in rovina, con la vegetazione che si riappropria degli spazi sottratti dagli uomini.

In questa cornice si svilupperà la storia del nostro alter-ego, un sopravvissuto costretto a fare i conti con bande di sciacalli, branchi di bestie feroci e la costante necessità di cibo e riparo dalle intemperie.

Starà ai giocatori, quindi, decidere di volta in volta quali attività svolgere per il bene del proprio personaggio: chi vorrà darsi alle scorribande potrà dare la caccia agli altri utenti in mondo open world completamente multiplayer, mentre chi vorrà approcciarsi alle sfide del titolo in maniera "pacifica" avrà a disposizione tanti strumenti creativi per edificare accampamenti e raccogliere oggetti. A prescindere dall'approccio scelto, tutti i giocatori dovranno acquisire esperienza nella costruzione di manufatti, armi ed equipaggiamenti.

Volete saperne di più su questo progetto? Date un'occhiata al nostro ultimo speciale su Rooted, il nuovo survival open world su Unreal Engine 5 in uscita nei prossimi mesi su PC e, in base dell'accoglienza del pubblico, su console PlayStation e Xbox.