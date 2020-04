Roots of Pacha: nuovo gioco annunciato per PS5 e Xbox Series X

Il publisher indipendente Crytivo e lo sviluppatore Soda Den hanno annunciato Roots of Pacha, RPG cooperativo con elementi life e farming simulator in uscita nel 2021 su tutte le principali piattaforme, tra cui PlayStation 5 e Xbox Series X.

Roots of Pacha è ambientato durante l'Età della Pietra, i giocatori dovranno costruire il villaggio, procurarsi del cibo e curare l'ambiente circostante, guardandosi dagli attacchi degli animali e cercando di vivere una vita il più serena possibile. Il gioco incoraggia la co-op con gli amici e presenta elementi tipici dei giochi di ruolo e dei life/farming simulator stile Stardew Valley e Harvest Moon.

Il gioco è atteso all'inizio del 2021 in Early Access su PC (via Steam) e in seguito su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X, una data di lancio per le edizioni console non è stata resa nota ma considerando le ridotte dimensioni del team è difficile pensare ad un lancio simultaneo su tutte le piattaforme.