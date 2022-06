Ecco nuovi roster e coach degli aNc Outplayed: il team di LoL si rinnova!

Con l’avvio del PG Nationals Summer Split 2022 abbiamo visto le compagini del Belpaese di League of Legends tornare in azione e, a sorpresa, la sessione estiva degli Outplayed - il team più titolato dell’intero panorama esports nazionale - è partita con i fuochi d’artificio: ecco i nuovi giocatori e coach!

A comporre il team che ambisce a conquistare il torneo di LoL troviamo Stass “Stenbosse” Skopin - il pluricampione scandinavo che rientra in Italia dopo una breve pausa - con il ruolo di Top Laner; Dusan “Lotuss” Nedeliikovic, storico appartenente al team Outplayed con il ruolo di Jungler; Sven “Dehaste” Vidovic con il ruolo di Mid Laner; Hugo “Lindgarde” Lindgarde come ADC e Nikolaos “HungryPanda” Nikolaidis come Support.

A far rumore e scatenare l’entusiasmo della community di LoL è stata la nomina ad Head Coach di Luca “Brizz” Brizzante, leggendario giocatore degli Outplayed e dell’intera scena italiana, con i suoi 21 titoli vinti nel corso della carriera, che ne fanno in assoluto il giocatore professionista più vincente del panorama esports italiano. Dopo aver chiuso la sua carriera competitiva, Brizz si è imposto come uno degli streamer più dotati e carismatici dell’intero settore in Italia, ed è proprio grazie all’appeal generato dalla sua presenza che lo streaming ha fatto registrare numeri mai vista prima d’ora: circa 9.000 persone per la prima giornata di campionato sul suo canale e 4.000 sui canali ufficiali del torneo!

A completare lo staff tecnico del Dream Team Outplayed, Luka “Panj” Cica, come secondo Coach, Martina “Laumyus” Mulinacci nelle vesti di Manager e Federica “Faith” Fragapane, come Team Analyst.

Le prime quattro giornate del campionato hanno visto al momento il Team aNc Outplayed imporsi con altrettante vittorie – unici a punteggio pieno - in attesa che il torneo entri nel vivo e decreti quali squadre passeranno ai playoff.

Nel mentre, in Europa assistiamo al ritorno del pubblico dal vivo per l’LEC Summer Split 2022.