Il roster di Demon Slayer si amplia ancora: data per il debutto di Daki

Demon Slayer The Hinokami Chronicles continua ad aggiungere nuovi personaggi al suo roster. Dopo aver visto l'esordio di Nezuko in Demon Slayer, Aniplex e CyberConnect2 rivelano la data in cui sarà disponibile la prossima combattente via DLC.

A partire dal 13 ottobre 2022, Daki si unirà al già ricco cast del gioco con un contenuto scaricabile per tutte le versioni in commercio, vale a dire PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam. Per l'occasione gli sviluppatori hanno anche pubblicato uno spettacolare trailer tutto incentrato sulla nuova combattente, che dà sfoggio delle sue abilità in battaglia compresa la sua mossa finale dall'alto tasso coreografico.

La scorsa primavera CyberConnect2 aveva rivelato tutti i piani per i personaggi DLC in arrivo in Demon Slayer The Hinokami Chronicles a partire dall'estate 2022. Daki è la lottatrice più recente ad entrare nel cast, ma ulteriori guerrieri sono previsti nei prossimi mesi, andando ad ampliare sempre di più il roster di base per l'apprezzato picchiaduro tridimensionale distribuito in occidente da SEGA. E non è da escludere che in futuro ulteriori personaggi scaricabili possano essere annunciati oltre a quelli già ufficializzati.

Dopo aver visto il coinvolgente e frenetico trailer, siete pronti ad aggiungere Daki all'interno del vostro roster di Demon Slayer The Hinokami Chronicles?