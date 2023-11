Il roster di Tekken 8: quanti e quali lottatori ci sono al lancio?

Con l'annuncio del 13 novembre al Tekken EVO Showcase, Bandai Namco ha svelato tutti i personaggi del roster di Tekken 8, per un totale di 32 personaggi giocabili disponibili al lancio. Ecco l'elenco completo aggiornato a novembre 2023.

Tekken 7 al lancio aveva 20 diversi lottatori, il nuovo gioco proporrà dunque 12 personaggi in più al day one rispetto al predecessore. L'elenco include Devil Jin, Devil Kazuya, Jack-8, Jin Kazama, Kazuya Mishima e tanti altri:

Tekken 8 Roster

Asuka Kazama

Azucena

Bryan Fury

Claudio Serafino

Devil Jin

Devil Kazuya

Emilie De Rochefort (Lili)

Hwoarang

Jack-8

Jin Kazama

Jun Kazama

Kazuya Mishima

King

Lars Alexandersson

Leroy Smith

Ling Xiaoyu

Marshall Law

Nina Williams

Paul Phoenix

Raven

Kuma/Panda

Steve Fox

Dragunov

Shaheen

Leo

Yoshimitsu

Feng

Zafina

Alisa Bosconovich

Lee Chaolan

Victor Chevalier

Reina

Reina è l'ultimo personaggio di Tekken 8, tra gli annunci più recenti anche Victor Chevalier doppiato da Vincent Cassel, oltre a Lee Chaolan, Alisa Bosconovich, Devil Jin e Zafina. Cosa ne pensate del roster di Tekken 8? Apparentemente sembra essere un buon mix tra nuovi lottatori e vecchie glorie, ma chiaro che bisognerà aspettare di mettere le mani sul gioco completo per un giudizio più completo.

Tekken 8 è atteso per il 26 gennaio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, il gioco non uscirà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch: Bandai Namco ha preferito concentrarsi sulla piattaforma Windows e sulle console di attuale generazione.