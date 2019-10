Rotom arriverà su Pokemon GO in tempo per Halloween?

Secondo alcuni rumor recenti, Rotom potrebbe presto fare la sua comparsa in Pokemon GO, a quanto pare giusto in tempo per la fine del mese e relativo evento di Halloween, non ancora annunciato ufficialmente da Niantic Labs.

In un Tweet diffuso dagli sviluppatori si parla di una misteriosa cartella corrotta trovata dal Professor Willow sul suo computer. "Potrebbe non essere nulla di grave, ma non si può mai sapere", queste le parole del criptico messaggio diffuso sui social. Secondo alcune teorie, il Tweet in questione sarebbe legato al teasing di Rotom, Pokemon di tipo Spettro/Elettro in grado di controllare determinati dispositivi cambiando forma.

Rotom è effettivamente uno dei Pokemon ancora assenti in Pokemon GO e la community richiede da tempo una sua apparizione, le tempistiche sembrano ora essere mature e l'ipotesi più probabile è che Rotom possa debuttare in contemporanea con l'evento Halloween 2019.

Al momento, come detto, Niantic Labs non ha confermato nulla limitandosi a pubblicare il Tweet che trovate qui sotto, secondo altre speculazioni il messaggio sarebbe in realtà legato al debutto del Team Rocket in Pokemon GO. Restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali che, a questo punto, non dovrebbero tardare troppo.