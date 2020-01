Rotto il Day One di Dragon Ball Z Kakarot in Italia?

Dragon Ball Z Kakarot uscirà il 17 gennaio in Europa ma sembra che alcune copie del gioco siano già disponibili anche nel nostro paese, con il Day One rotto presso diversi piccoli negozio, almeno a giudicare dai post pubblicati su Facebook.

"Il 2020 inizia col botto!!! Dragon Ball Z è disponibile in super anteprima. La meravigliosa edizione da collezione e un gioco di ruolo a mondo aperto, ricco di azione e avventura, vi aspettano!!!! Non fatevi sfuggire questo capolavoro!!! Vi aspettiamo!" E' questo il testo del messaggio pubblicato da un negozio romano che avvisa i consumatori della disponibilità di DBZ Kakarot in "super anteprima".

L'embargo sulla recensione di Dragon Ball Z Kakarot è fissato per giovedì 16 gennaio alle 16:00 (ora italiana) mentre dalle 16:00 del 15 gennaio potremo mostrarvi video gameplay, streaming e l'unboxing delle edizioni da collezione. CyberConnect2 ha già pubblicato due patch per Dragon Ball Z Kakarot, entrambi gli aggiornamenti saranno scaricabili al lancio e implementeranno varie migliorie oltre a correzione di bug minori.

Siete pronti per vivere una nuova avventura ambientata nel mondo di Dragon Ball Z?