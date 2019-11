Rotto il Day One di Pokémon Spada/Scudo e Star Wars Jedi, copie in vendita in Italia

Mancano ancora due giorni alla pubblicazione ufficiale di due dei giochi più attesi di questo ricco autunno videoludico, Pokémon Spada e Scudo e Star Wars Jedi Fallen Order, eppure sembra che qualcuno abbia già deciso di procedere alla vendita rompendo il Day One.

Come potete verificare voi stessi in calce, i due titoli sono già in vendita presso un negozio italiano, con largo anticipo rispetto alla data di lancio del 15 novembre. Il gioco dei Pokémon è in vendita in entrambe le varianti, Spada e Scudo, mentre Star Wars Jedi Fallen Order è disponibile nelle versioni Xbox One e PlayStation 4.

Pokémon Spada e Scudo sono già stati, purtroppo, vittima di un corposo leak che ne ha svelato gran parte delle sue caratteristiche, incluso il Pokédex completo. Per evitare anticipazioni sulla storia di Star Wars Jedi Fallen Order, invece, Electronic Arts ha deciso di non lanciarlo in Accesso Anticipato per gli abbonati EA e Origin Access. Dal momento che il Day One potrebbe essere stato rotto anche altrove, vi invitiamo a fare particolarmente attenzione mentre navigate in rete per non incorrere in spiacevoli spoiler.

Al momento, nessuno delle catene principali - GameStop, Mediaworld, Euronics e Unieuro - sembrano essere intenzionate ad avviare la vendita anticipata del gioco e non abbiamo notizie di altri negozi. Mancano ancora due giorni all'uscita ufficiale, pertanto non è escluso che la situazione possa cambiare. Noi continueremo a monitorare la situazione e a tenervi informati, quindi aspettiamo anche le vostre segnalazioni! Scriveteci dei commenti, stando bene attenti a non condividere foto di scontrini, nomi di commessi, negozi ed eventuali numeri di telefono degli store. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere la recensione di Pokémon Spada e Scudo firmata da Cydonia.