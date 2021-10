Round One: al via l'evento dedicato al business degli eSports in Italia

Iniziano i lavori di Round One, appuntamento dedicato al business eSports in Italia organizzato da IIDEA e Ninetynine, che si terrà presso OGR Torino. La seconda edizione si apre con un momento che ha visto la partecipazione di IIDEA, UniCredit Premium Partner, Fondazione CRT Sostenitore dell’iniziativa e OGR Torino, Innovation e Network Partner.

"Round One nasce per favorire lo sviluppo del business, promuovere la professionalizzazione degli operatori, dare la possibilità a brand intra e extra settore, media e istituzioni di comprendere a pieno il mondo degli esports", ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. "L’esperienza dell’anno scorso ci ha spronati a fare meglio quest’anno e a raccogliere in due giorni di evento tutti relatori e partner di primo piano per l’ecosistema del gaming competitivo a livello italiano e internazionale. Siamo molto orgogliosi del programma che offriamo alle aziende partecipanti e fiduciosi che Round One possa diventare un appuntamento imperdibile per chi vuole operare in questo settore."

Round One nasce per aiutare le aziende a far crescere il proprio business e per questo consente non solo di approfondire tematiche di interesse ma anche di fissare meeting con team, organizzatori di eventi, publisher, brand intra ed extra settore e agenzie utilizzando la piattaforma di matchmaking Round One che consente non solo di accedere allo streaming dei panel qualora si partecipi a Round One con un Digital Ticket, ma anche – per la prima volta quest’anno, di seguire l’evento in presenza e prenotare il proprio posto in sala, all’interno della splendida cornice di OGR Torino.