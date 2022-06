Routine è ancora vivo: il trailer della Summer Game Fest rivela l'esclusiva Microsoft

Gli appassionati di horror sci-fi stanno probabilmente seguendo con piacere la Summer Game Fest 2022: dopo il nuovo gameplay di The Callisto Protocol, è infatti tempo di celebrare il ritorno di un progetto ormai creduto perduto per sempre.

Annunciato per la prima volta nel lontano 2012, Routine risorge dalle ceneri e si palesa sul palco di Geoff Keighley con un coinvolgente trailer inedito. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato conferma che l'horror sci-fi in prima persona è vivo e vegeto e pronto a terrorizzare il pubblico. Confezionato dal leggendario Mick Gordon, Routine porta i giocatori su di una base lunare ormai abbandonata. Con il titolo, Lunar Software e Raw Fury trasportano i giocatori in un universo legato alla visione del futuro in voga negli anni Ottanta.

Routine arriverà nel prossimo futuro in esclusiva su ecosistema di casa Microsoft. Con il trailer dedicato, Lunar Software e Raw Fury hanno infatti confermato che il titolo sci-fi troverà posto nei cataloghi di PC e Xbox Series X|S, con tanto di debutto al Day One nel catalogo Xbox Game Pass.