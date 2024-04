Ci saranno Roxas e Ventus in Kingdom Hearts 4? Il doppiatore non sa proprio nulla

Ormai da molto tempo Kingdom Hearts 4 è sparito nel nulla dopo l'annuncio avvenuto nella primavera del 2022, con Square Enix che da quel momento ha diffuso pochissimi dettagli ed informazioni sul prossimo episodio dell'iconica serie con protagonista Sora. Ed un noto doppiatore sembra non sapere nulla del nuovo progetto.

Jesse McCartney, attore e cantante noto per aver doppiato i personaggi di Roxas e Ventus in vari episodi di Kingdom Hearts, sembra non essere nemmeno al corrente dell'esistenza di Kingdom Hearts IV, almeno stando a una sua dichiarazione nel corso di un'intervista con il portale Popverse che si è soffermata anche sul suo ruolo nel franchise targato Square Enix.

McCartney ha manifestato il proprio entusiasmo nei confronti di Kingdom Hearts e di come il brand si è evoluto nel corso degli anni: "E' una roba assurda, è stato emozionante farne parte ed aver intrapreso quel viaggio. Spero realizzino un altro gioco ancora, non ho idea se lo faranno visto che non ci dicono mai nulla", ha detto il doppiatore apparentemente ignorando il fatto che Kingdom Hearts IV sia in sviluppo. Ciò potrebbe anche significare che Roxas e Ventus non sarebbero inclusi nel cast del prossimo capitolo, a meno di un recasting o di un bluff dello stesso McCartney.

Dalle dichiarazioni di McCartney emerge anche la possibilità che Square Enix tenda a non tenere informati dei propri piani i suoi collaboratori: ad esempio il doppiatore inglese di Pippo non sapeva dell'annuncio di Kingdom Hearts 4 ed anch'egli di conseguenza era completamente all'oscuro dell'esistenza del progetto.

