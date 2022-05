RPCS3: grandi progressi per l'emulatore PS3 con God of War 3, Red Dead Redemption e MGS4

Dopo aver raggiunto l'obiettivo di emulare l'intera softeca di PS3 su PC, gli sviluppatori di RPCS3 continuano a lavorare per ottenere prestazioni sempre migliori con i giochi originariamente pubblicati sulla console Sony di settima generazione.

Il team RPCS3 ha di recente lanciato una nuova versione del suo emulatore di Playstation 3. Gli ultimi accorgimenti tecnici permettono un maggiore utilizzo della scheda grafica RSX (la GPU di PS3), da cui consegue un netto miglioramento di diversi titoli. Metal Gear Solid 4 ha visto l'incremento prestazionale più grande da questo cambiamento, e le performance risultano ora più alte del 25-50%. Anche Red Dead Redemption ora risulta più fluido del 5-20%, tuttavia ci sono ancora alcuni problemi di prestazioni nelle città, motivo per cui il gioco non è ancora contrassegnato come "giocabile" dagli sviluppatori.

Tra gli altri titoli mostrati nel video dedicato alla nuova versione di RPCS3 ci sono anche God of War 3, Persona 5, Yakuza Ishin, Ratchet & Clank Tools of Destruction, Sonic Unleashed, Uncharted 1 e 2 e altri ancora.

Come sempre ci teniamo a sottolineare che non intendiamo in alcun modo sostenere la pirateria videoludica, ma soltanto evidenziare i progressi effettuati nell'ambito dell'emulazione e della programmazione.