L'RPG di Harry Potter su Minecraft è ora disponibile. Vediamo di che si tratta

Già il mese scorso vi avevamo raccontato dell'RPG di Harry Potter all'interno di Minecraft. Si tratta di una mod grazie alla quale i giocatori potevano visitare la celebre scuola di magia di Hogwarts, ed addirittura assistere alle lezioni. I lavori sul gioco sono proseguiti, ed ora è disponibile per il download.

È un lavoro sorprendente, che comprende missioni ed enigmi che i giocatori dovranno completare, sia da soli che con gli amici. E oltre alla Scuola di Hogwarts, il gioco comprende anche Diagon Alley, che i giocatori potranno esplorare per ottenere ricompense ed oggetti vari, per cui sarà possibile visitare diverse location iconiche dal mondo di Harry Potter, e chissà che non ne vengano aggiunte di nuove in futuro.

Come detto, oltre a una semplice esperienza "turistica", si tratta di un gioco vero e proprio, con tanto di incantesimi, missioni e quant'altro, al quale gli sviluppatori stanno lavorando da ben due anni.

Naturalmente, trattandosi al momento di una versione alpha, è plausibile che contenga diversi bug e glitch vari, ma in ogni caso soprattutto se si è fan di Harry Potter e di Minecraft, si tratta di una mod che può valere sicuramente la pena provare.

Per farlo, vi rimandiamo al sito ufficiale della mod.

Che ve ne pare? Nel frattempo, sempre parlando di creazioni e mod varie, avete dato un'occhiata a Metroid Fusion ricreato in Minecraft?