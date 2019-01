RPG Maker MV per PS4, Xbox One e Nintendo Switch è stato rimandato

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, NIS America ha annunciato di aver posticipato l'uscita delle versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di RPG Maker MV a causa di alcuni problemi insorti durante lo sviluppo. Inizialmente previsto per il mese di marzo, il titolo è ora previsto in una non meglio precisata data del 2019.

"Ci impegniamo sempre al massimo per poter consegnare nelle vostre mani il miglior prodotto possibile, ed RPG Maker MV non fa eccezione. Con quest'obiettivo in mente, vi aggiorniamo sullo stato della lavorazione. A causa di alcuni problemi di sviluppo, l'uscita di RPG Maker MV è stata posticipata. Ci stiamo impegnando per risolvere questi problemi, ma vi anticipiamo che il lancio è ora fissato più avanti nel 2019. Ci scusiamo per gli inconvenienti causati a tutti coloro che attendevano con ansia l'uscita di RPG Maker MV, vi aggiorneremo attraverso i nostri canali non appena avremo una nuova data da comunicare. Grazie per la pazienza, la comprensione e il supporto".



RPG Maker MV, già disponibile all'acquisto su PC al prezzo di 73,99 euro, permette ai videogiocatori senza competenze di programmazione di creare il proprio RPG. Il titolo include un sistema di mappe semplice che facilita la costruzione del mondo, un sistema di eventi intuitivo, e risorse grafiche e audio come sprite, battlers, effetti sonori e musiche. Gli asset inclusi sono adatti sia al fantasy che al sci-fi, ma è anche possibile aggiungerne facilmente degli altri.