RPG Maker MV si mostra in un Nuovo Trailer: in arrivo nel 2019 su Nintendo Switch e PS4

Nel corso della giornata odierna, lunedì 11 marzo, NIS America ha condiviso numerose informazioni sui Titoli in arrivo nel corso dell'anno. Tra questi troviamo RPG Maker MV.

Originariamente atteso in Europa in data 1 marzo, il Titolo è stato successivamente posticipato, senza che venisse indicata una precisa nuova data di pubblicazione. Quest'ultima, purtroppo, non è stata condivisa dal Publisher nemmeno in occasione del NIS Showcase 2019, durante il quale tuttavia è stato confermato che il Gioco esordirà in Europa nel corso del 2019.

Il Team di sviluppo di RPG Maker MV ha inoltre condiviso con il pubblico un nuovo Trailer dedicato, che, in piena linea con la struttura del Gioco, è stato denominato "[Your Game Here]". Così come nei precedenti capitoli della serie RPG Maker, infatti, il vero protagonista sarà il giocatore stesso, che avrà la possibilità di dar libero sfogo alla propria fantasia. Come di consueto, potete trovare il nuovo Trailer di RPG Maker MV direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una Buona Visione!



Come precedentemente sottolineato, il Trailer non indica una data di pubblicazione precisa, ma conferma il 2019 come anno di esordio del Gioco sul mercato occidentale ed indica come piattaforme supportate Playstation 4 e Nintendo Switch.