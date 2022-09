RPG di One Punch Man disponibile gratis su Android e iOS anche in Italia

Se siete appassionati dell'anime One Punch Man (e/o del manga), potrebbe interessarvi sapere che è appena approdato in Italia un videogioco per dispositivi mobili, disponibile gratuitamente, basato proprio su quest'ultimo.

Più precisamente, il titolo si chiama One Punch Man: The Strongest ed è stato pubblicato da Moonton nella giornata del 21 settembre 2022 sul Play Store di Google (per dispositivi Android) e sull'App Store di Apple (per iPhone e iPad). Dalla descrizione del gioco si apprende che i server sono aperti dal 22 settembre 2022: insomma, si tratta proprio di una novità.

Dovete in ogni caso sapere che si fa riferimento a un RPG a turni, che in realtà è già ben noto all'estero, considerando anche il fatto che risulta disponibile in alcuni Paesi ormai da anni: nel sud-est asiatico, ad esempio. Per questo motivo, potete trovare sul Web gameplay di One Punch Man: The Strongest risalenti a diversi anni fa.

Ricordiamo per il resto che non si tratta dell'unico gioco di One Punch Man per dispositivi mobili: se siete interessati ad approfondire la questione, potreste voler dare un'occhiata alla scheda relativa a One Punch Man: Road to Hero. Per il resto, se volete rimanere aggiornati, ad esempio, sul manga, potreste voler tenere d'occhio la scheda generale su One Punch Man.