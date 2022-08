RPG Time The Legend of Wright: l'avventura di Kenta arriva su PC, Switch e PlayStation

Con ancora negli occhi le suggestive scene del Gameplay Reveal di RPG Time The Legend of Wright mostrateci durante il Nintendo Direct Mini di giugno, il team Aniplex ci rituffa nella colorata dimensione di questa avventura indie pubblicando una nuova "squadernata" di immagini ingame.

La nuova esperienza interattiva confezionata dagli autori di Aniplex si focalizza sulle avventure vissute da Kenta, un aspirante sviluppatore impegnato a disegnare sul suo quaderno le attività e le molteplici sfide che trasporrà nel suo videogioco.

Il "quaderno delle meraviglie" di Kenta sarà perciò pieno di minigiochi ispirati ai capolavori del passato, di avventure fantasy e di epiche battaglie. Di tanto in tanto, gli emuli di Kenta potranno anche attingere al suo cestone di giochi per cimentarsi in sfide ancora più originali all'interno di questo mondo virtuale in costante mutamento.

I nuovi scatti condivisi da Aniplex descrivono appunto l'alternanza tra le attività basate sull'esplorazione interattiva dei disegni 2D animati e le sfide proposte dai tanti giochi presenti nella cameretta dell'aspirante sviluppatore. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il lancio di RPG Time The Legend of Wright è previsto per il 12 settembre su PC (Steam), Nintendo Switch e PlayStation 4.