RPG Time The Legend of Wright: sfogliamo il quaderno delle meraviglie nel Gameplay Reveal

In occasione del Nintendo Direct Mini organizzato dalla casa di Kyoto, i ragazzi di Aniplex hanno mostrato delle scene di gameplay inedite di RPG Time The Legend of Wright, un'avventura ambientata tra i fittizi mondi virtuali disegnati da un aspirante creatore di videogiochi.

Il titolo offre agli appassionati del genere la possibilità di sfogliare il 'quaderno delle meraviglie' dell'aspirante sviluppatore Kenta: ogni pagina del quaderno contiene delle sfide da superare e tante attività da svolgere, ivi compresi dei minigiochi ispirati ai capolavori del passato.

Lo stile grafico scelto dalla software house indie per rappresentare a schermo il viaggio interattivo tra le idee videoludiche di Kenta ricalca il tema di fondo della storia e la reinterpreta con sfide da completare, appunto, all'interno dei disegni 2D animati che riempiono il quaderno del protagonista. Il nuovo filmato propostoci da Aniplex annuncia anche il lancio di RPG Time The Legend of Wright, fissandolo per il 18 agosto 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il video gameplay di Blanc, una toccante avventura cooperativa con protagonista una coppia di cuccioli di cerbiatto e lupo desiderosa di ricongiungersi con i rispettivi branchi dopo essere stata colta da una tempesta improvvisa.