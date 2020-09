Altro che RTX 3000: molti utenti Steam giocano ancora a 1080p con vecchie CPU

Mentre l'attenzione dei giocatori PC è tutta rivolta alle nuove schede grafiche Nvidia della serie RTX 3000, che promette prestazioni da urlo a prezzi moderati, i sondaggi hardware Steam lasciano emergere dei dettagli molto interessanti sui componenti montati sulle macchine della maggior parte degli utenti.

La scheda video più diffusa è infatti una Nvidia GTX 1060 (seguita dalla 1050 Ti, altra GPU molto economica), non molto recente ma comunque sufficiente a giocare discretamente ad una risoluzione massima di 1920x1080. Sono infatti i classici 1080p la risoluzione più diffusa tra gli utenti, dal momento che è utilizzata dal 65,55% degli utenti Steam di tutto il mondo. Solo il 6,59% è in possesso di un pannello 1440p e il 2160p (ovvero il 4K) è il meno diffuso in assoluto, dal momento che è fermo al 2,24%. Anche per quello che riguarda i processori ci troviamo di fronte ad un'ampia diffusione di modelli non particolarmente recenti, visto che il 45,76% delle CPU montate sui PC degli utenti Steam ha solo 4 core fisici e ha quindi qualche annetto sulle spalle.

Chissà se con l'arrivo delle nuove schede grafica Nvidia e il costo accessibile di un modello come la 3070 saranno in molti a decidere di cogliere la palla al balzo per costruirsi un nuovo PC da gaming, magari da affiancare ad una delle console di prossima generazione.