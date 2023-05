RTX 4060 Ti vs RTX 3060 Ti: il DLSS 3 fa miracoli! Cyberpunk 2077 e Spider-Man alla prova

Dopo essersi focalizzato sulle migliorie grafiche di Zelda Tears of the Kingdom con NClassic, lo youtuber ElAnalistaDeBits guarda in direzione dei videogiocatori PC realizzando un interessante raffronto prestazionale tra RTX 3060 Ti e la 'nuova regina' delle GPU di fascia media, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.

L'ormai celebre creatore di contenuti approfitta così della carica delle RTX 4060 Ti che stanno invadendo il mercato per darci modo di intuire quanto possa essere ampia la forbice prestazionale tra le versioni Ti delle schede video NVIDIA GeForce RTX 3060 e 4060.

A fronte dell'esiguo scarto nelle specifiche, sono le funzionalità inedite garantite dal passaggio alla nuova architettura hardware della casa verde a fare la differenza: ci riferiamo ovviamente al DLSS 3, la tecnologia di frame generation di NVIDIA adottata sin dal lancio della famiglia di GPU GeForce RTX Serie 40.

L'attivazione del DLLS 3 in giochi come Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, The Witcher 3 o Marvel's Spider-Man restituisce a schermo un'esperienza in 1080p o 1440p sensibilmente più fluida, merito del boost prestazionale garantito dal raddoppio (o quasi) del framerate. L'unica limitazione alle performance di RTX 4060 Ti è rappresentata appunto dal DLSS 3, una tecnologia adottata attualmente da circa una trentina di videogiochi. I risultati ottenuti da ElAnalistaDeBits vanno così ad aggiungersi ai benchmark realizzati in questi giorni dalle testate internazionali che hanno recensito l'ultima arrivata nella famiglia di GPU NVIDIA, con analisi focalizzate sulle prestazioni in raster e in Ray Tracing. A tal proposito, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, la rivincita della fascia media.