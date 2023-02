Rubano 5.000 dollari di PS5, GameStop licenzia lo Store Manager (che non era presente)

Da Easton, una cittadina di 28 mila abitanti in Pennsylvania, USA, arriva una notizia senz'altro peculiare. Due ladri hanno rubato delle PlayStation 5 per un valore complessivo di 5.000 dollari da un negozio di GameStop e a rimetterci le penne è stato lo Store Manager, che al momento del furto non era neppure presente.

Andiamo con ordine. Stando alla ricostruzione del Colonial Regional Police Department, che ha avuto modo di visionare i filmati di sorveglianza (li trovate anche in calce a questa notizia), lo scorso mese due malintenzionati sono entrati un GameStop di Easton affermando di voler acquistare una PlayStation 5. Quando il dipendente ha aperto la porta del magazzino sul retro, i due si sono intrufolati al suo interno, hanno minacciato il malcapitato e agguantato la preziosa refurtiva: dieci PS5 per un valore complessivo di 5.000 dollari. Nonostante non sia visibili delle pistole, il Detective Michael Munch ha riferito a Kotaku che i due hanno intimato al dipendente di alzare le mani e di non muoversi, altrimenti si sarebbe fatto del male. Alla fine della rapina lo hanno chiuso nel magazzino e sono fuggiti con le console.

Una settimana e mezza dopo i fatti, lo Store Manager del negozio è stato licenziato da GameStop, nonostante non fosse neppure presente durante la rapina. Secondo un suo ex collega, "si era fatto in quattro per l'azienda" nei 13 anni in cui è stato responsabile del punto vendita, inoltre era "l'uomo più capace del distretto". Kotaku non è riuscito a mettersi in contatto con l'uomo, tuttavia secondo tre attuali ed ex dipendenti del negozio, la rapina rappresenterebbe la motivazione del licenziamento. Come segno di protesta, quasi tutti i dipendenti del negozio si sarebbero licenziati a loro volta dando un preavviso di due settimane. Solo due avrebbero scelto di non rassegnare le loro dimissioni.

GameStop non ha risposto alle richieste di informazioni (dunque non conosciamo la posizione dell'azienda in merito), ma stando a quanto ipotizzato da alcuni ex ed attuali dipendenti in un post su Reddit, GameStop potrebbe aver giustificato il licenziamento sulla base della procedura errata eseguita durante la vendita: a quanto pare, secondo le regole della compagnia i commessi dovrebbero prima annotare il numero di serie della console su un taccuino e registrare il pagamento, e solo successivamente prelevare una console dal magazzino. Anche se fosse davvero questa la motivazione, gli utenti non riescono a capire cosa avrebbe potuto fare per scoraggiare due rapinatori senza rischiare la propria incolumità, anche se fosse stato presente. Alcuni dei partecipanti alla discussione non hanno potuto fare a meno di ricordare i due impiegati di un FuncoLand uccisi nel 2002 in New Jersey, i cui confini sono a pochi chilometri dalla cittadina di Easton dove si sono verificati i fatti.