Gli rubano la voce con l'IA: il doppiatore di Michael in GTA 5 va su tutte le furie

Giorno dopo giorno si fa sempre più delicata la questione IA applicate ai videogiochi, soprattutto in ambito doppiaggio, con molti attori che non vedono di buon occhio l'impiego sempre più frequente di simili tecnologie per replicare le loro voci. E ora un apprezzato interprete di GTA V è al centro di una curiosa situazione.

Attraverso il proprio profilo Twitter/X Ned Luke, doppiatore di Michael De Santa nell'acclamato quinto episodio di Grand Theft Auto, si è scagliato contro WAME, compagnia specializzata in intelligenze artificiali, accusandola di aver rubato la sua voce per impiegarla poi in un chatbot che permette agli utenti di avere una conversazione con il suo personaggio. WAME ha pubblicizzato anche via social questa sua creazione, realizzata evidentemente senza avvisare o contattare in alcun modo il diretto interessato che ha dunque manifestato la propria rabbia per quanto accaduto.

"Questa è una dannata porcheria, WAME. Non c'è assolutamente nulla di bello nel prendere in giro la gente con una becera imitazione via computer della mia voce. Non perdete tempo con questa spazzatura", ha tuonato Luke taggando nel suo post non solo Rockstar Games ma anche il sindacato SAG-AFTRA, di recente al centro dell'attenzione dopo aver approvato un controverso accordo a favore delle voci generate via IA nei videogiochi.

La forte reazione di Luke ha tuttavia avuto effetto: WAME ha infatti eliminato il chatbot con la sua voce e tutto il materiale volto a promuoverlo. "Alla luce della recente controversia l'utilizzo della voce di Ned Luke in una nostra applicazione, noi di WAME vogliamo esprimere tutta la nostra comprensione e preoccupazione per un incidente che ha messo in evidenza i delicati intrecci che ci sono tra l'avanzare delle tecnologie IA e le ragioni etiche e legali", questo il commento di WAME sulla vicenda.

Non è l'unico evento spiacevole capitato negli ultimi mesi a Ned Luke: in precedenza l'attore di Michael in GTA 5 è rimasto vittima di swatting durante una sessione a GTA Online.