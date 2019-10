Ruffian Games assume personale per 'futuri titoli' Rockstar: giochi action multiplayer?

Recentemente, informazioni diffuse da un 3D Artist hanno attirato l'attenzione della community videoludica, in quanto possibile indice dell'attività di Rockstar Games.

Ora, emerge un'informazione piuttosto interessante: come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter di The Scottish Games Network ha pubblicato un intrigante cinguettio. Quest'ultimo ha per protagonista il team di Ruffian Games, che ha in passato collaborato con 343 Industries per l'inclusione di Halo: Reach in Halo: The Master Chief Collection.



Il Tweet, condiviso dall'account Twitter della stessa Ruffian Games, specifica come la software house sia attualmente alla ricerca di personale per "titoli non specificati" di Rockstar Games. Nella pagina dedicata alla notizia diffusa da The Scottish Games Network si riporta che Ruffian Games "sta ora lavorando strettamente con Rockstar su 'futuri titoli' ".



Tra le posizioni aperte presenti sul sito ufficiale di Ruffian Games, troviamo le seguenti:

Senior Engineer (Multipli);

UI Engineer;

Systems Engineer;

Graphics Engineer (multipli);

Gameplay Script Engineer(multipli);

Senior Graphics Engineer (multipli);

Engineer (Multipli);

In tutte le descrizioni, si fa riferimento a esperienze "in sviluppati per PC, Xbox One, Playstation 4". Ad ora, Rockstar Games non ha condiviso alcun tipo di informazioni ufficiali in merito a propri nuovi progetti interni. Il più recente annuncio della software house ha coinvolto l'annuncio di Red Dead Redemption 2 per PC