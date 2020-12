Ruined King A League of Legends Story arriva nel 2021: trailer dai TGA

Mentre League of Legends: Wild Rift entra in Open Beta su dispositivi mobile, l'universo di LOL non smette di accogliere nuove produzioni, tra le quali troviamo anche Ruined King: A League of Legends Story.

Annunciata ormai circa un anno fa, la produzione a firma Riot Games e Riot Forge è infatti tornata a mostrarsi al pubblico in occasione dell'edizione 2020 dei The Game Awards. Durante il ricco evento presentato da Geoff Keighley, il palco ha infatti accolto la trasmissione di un trailer inedito, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Per l'occasione, sono state confermate le piattaforme di pubblicazione del gioco, che sarà ufficialmente destinato a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. Manca al momento una data di esordio precisa, ma il debutto di Ruined King: A League of Legends Story resta attesa nel corso del 2021.



Il titolo consentirà ai giocatori di assemblare un proprio team di campioni dell'universo di League of Legends, coi quali salpare alla volta delle Isole Ombra. Esplorando Bilgewater, il party dovrà svelare ogni segreto legato alla letale Nebbia Oscura. Numerosi i campioni la cui inclusione nel titolo è già stata confermata, tra Miss Fortune e Pike, passando per Yasuo o Braum.