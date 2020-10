Ruined King A League of Legends Story: svelata la finestra di lancio per PC e console

Riot Forge ha annunciato che Ruined King: A League of Legends Story arriverà su console e PC all'inizio del 2021.

Ruined King segnerà il debutto assoluto dell'universo di League of Legends su console. LE prime versioni ad arrivare sul mercato saranno quelle Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam ed Epic Games Store), successivamente il gioco verrà lanciato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con una versione aggiornabile gratis da PS4 e Xbox One.

"Ruined King aprirà il mondo di Runeterra sia ai nuovi giocatori che ai fan più navigati di League of Legends (LoL)", ha spiegato Leanne Loombe, leader di Riot Forge in Riot Games. "Inoltre, sarà il primo titolo per giocatore singolo a portare l'universo di LoL sia su console che su PC. Siamo entusiasti di poter approfondire le storie e i campioni che tantissimi giocatori hanno imparato a conoscere nel corso degli anni, e non vediamo l'ora che tutti si imbarchino con noi in questa nuova avventura".

Ruined King: A League of Legends Story è un intrigante GDR a turni per giocatore singolo sviluppato da Airship Syndicate, studio guidato da Joe Madureira già responsabile di Battle Chasers: Nightwar e Darksiders Genesis, e rappresenterà il primo gioco pubblicato da Riot Forge. La storia si svolge in due celebri regioni di Runeterra: Bilgewater, una città portuale che ospita cacciatori di mostri marini, gang criminali e contrabbandieri provenienti da tutto il mondo conosciuto, e le Isole Ombra, una terra avvolta e piagata da una letale Nebbia Oscura che corrompe tutto ciò che tocca. I giocatori prenderanno il controllo di un'improbabile squadra di celebri campioni di League of Legends, unitisi per sconfiggere un misterioso nemico comune: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri e Pyke.

"Non potevamo rinunciare all'occasione di lavorare con Riot Forge per ampliare l'epico mondo di Runeterra", ha dichiarato Joe Madureira, CEO di Airship Syndicate. "Tra i protagonisti ci sono alcuni dei nostri campioni preferiti, e non vediamo l'ora che i giocatori scoprano come abbiamo dato vita ai personaggi, alle creature e ai paesaggi di Runeterra".